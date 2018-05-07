Самара, 7 мая, 2018, 17:51 — ИА Регнум. В Самарской области открылся стадион «Самара Арена». Второй тестовый матч, который прошёл на новом стадионе, прошел при полной загрузке трибун — соревнования посетили более 40 тыс. зрителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда Михаила Бабича.

Губернаторы

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». Матч 37-го тура первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ) между клубами «Крылья Советов» и «Кубань» прошел при полной загрузке трибун. Стадион посетили более 40 тыс. зрителей. За игрой также наблюдали глава Самарской области Дмитрий Азаров, президент Татарии Рустам Минниханов, глава Ингушетии, Герой России Юнус-Бек Евкуров, референт Управления президента РФ по общественным проектам, Герой России Алексей Романов.

Михаил Бабич и Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров поздравил болельщиков с открытием арены и днем рождения «Крыльев Советов», который отмечается 3 мая. Губернатор отметил, что клуб «пишет новую страницу в своей истории, у него появился новый стадион «Самара Арена». И выразил уверенность, что на новом стадионе Самарская область достойно поведет матчи чемпионата мира по футболу.

«И этот стадион станет победным не только для нашего клуба, но и сборной России по футболу», — сказал Азаров.

В тестовом матче «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» со счетом 1:0

Отметим, что в тестовом матче «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» со счетом — 1:0. Эта победа позволила самарской команде досрочно завоевать путевку в российскую футбольную премьер-лигу.

Напомним, в настоящее время тестовые матчи проходят в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В Приволжском федеральном округе ЧМ примут Нижний Новгород, Самара, Казань и Саранск. Первый тестовый матч на стадионе в Самаре был проведен 28 апреля.

Матч посетили более 40 тыс. зрителей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках чемпионата мира по футболу «Самара Арена» примет шесть матчей — 17, 21, 25 и 28 июня, встретятся сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, России и Уругвая, Сенегала и Колумбии соответственно. 2 и 7 июля пройдут 1/8 и четвертьфинал чемпионата. Для российской сборной матч в Самаре станет последним в группе после встреч со сборными Саудовской Аравии и Египта.