Ярославль, 7 мая, 2018, 17:39 — ИА Регнум. С 7 мая в Ярославле начали работать фонтаны на Стрелке, площадях Юности и Труда, на проспекте Ленина, улице Андропова, в Демидовском сквере и в Парке тысячелетия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Фото пресс-службы АО «Ярославльводоканал» Фонтан в Ярославле на площади Юности

Традиционно содержанием фонтанов в Ярославле занималось АО «Ярославльводоканал». Поскольку акционером предприятия являлась мэрия города, эти немалые работы выполнялись для бюджета бесплатно. Однако в связи с передачей Водоканала в областную собственность возникла коллизия. Исходя из ситуации, теперь мэрия Ярославля за обслуживание городских фонтанов должна платить. Пока вопрос не решён, идёт переговорный процесс.

Социальную значимость фонтанов на «Ярославльводоканале» прекрасно понимают и обслуживание всех инженерных сетей продолжается.

Осенью прошлого года фонтаны были законсервированы на зимовку: был произведен слив воды, демонтаж светильников на Стрелке, продувка трубопроводов, на нескольких фонтанах — закрытие чаш щитами. Зимой была сделана проверка двигателей и раз в месяц включали насосы в холостом режиме, чтобы они не застаивались. Этой весной пробный пуск фонтанов сделали 23 апреля, а спустя две недели почти все фонтаны начали новый сезон.

«Все подготовительные работы по расконсервации фонтанов проведены в срок. На зиму светильники с «поющего» фонтана на Стрелке были демонтированы, сейчас они установлены обратно, и готовы к работе, проверена вся электрика», — поясняет начальник участка повысительных станций АО «Ярославльводоканал» Сергей Буренев.

Всего в Ярославле восемь комплексов фонтанов в которые входит пятнадцать чаш. Пока не запустили фонтаны на площади Мира и в Юбилейном парке, где идет реконструкция. Но на Водоканале обещают, что работу и этих объектов восстановят при первой же возможности, не взирая на не решённый вопрос финансирования.

В мэрии Ярославля уверены, что компромиссный вариант будет найден.

«Фактически мы уже договорились. Бюджетная ситуация такова, что оплачивать в полном объёме все работы мы не в состоянии. Это понятно всем. Но какую-то сумму мы перечислять будем. В любом случае, все фонтаны в Ярославле будут работать», — уверен заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Ярославские фонтаны в свето-музыкальном режиме будут работать по выходным (пятница, суббота, воскресенье) и праздничным дням с 20.30. до 00.00 часов. В обычном режиме: ежедневно с 10.00 до 22.00. Еженедельно (по понедельникам и вторникам) проводится плановая профилактика фонтанов. Поющий фонтан на Стрелке будет работать также по выходным с пятницы по воскресенье с 10.00−00.00 и в среду и четверг с 10.00−22.00.