Калуга, 7 мая, 2018, 16:41 — ИА Регнум. В Калужской области участники общественной акции «Полотно Победы» создали 12-метровое полотно из 250 красных лоскутков с вышитыми именами и фамилиями бойцов и командиров, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили 7 мая в отделе информационного обеспечения и социальной поддержки молодежи Калужского областного молодёжного центра.

Пресс-служба Калужского областного молодёжного центра Полотно Победы

Идея создания памятного полотна ко Дню Победы принадлежит Калужской областной организации Российского Союза Молодежи, калужскому региональному отделению Российского движения школьников и Областному молодежному центру.

Участие в акции приняли представители детских и молодёжных общественных объединений из 13 районов Калужской области. Используя различные творческие техники на лоскуты ткани для будущего полотна они наносили фамилии и имена участников Великой Отечественной войны. 9 мая волонтёры РСМ и актив городской детской организации «Радуга» пронесут полотно по улице Кирова во время торжественного шествия, посвящённого Дню Победы. В дальнейшем его планируется передать в один из музеев Калужской области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы, управление по работе с населением на территориях городской управы Калуги организовало патриотическую экспедицию «Эстафета памяти».

Это автомотопробег в деревню Григоровка на могилу четырёх командиров. Участники возложили венки и цветы на Поляне боя, проехали по местам сражения 194-й стрелковой дивизии Красной Армии, где в 1941 году сводным отрядом дивизии была уничтожен штаб специального назначения фашистских войск. На месте боя участники автопробега посадили цветы.

Ранее в регионе состоялся традиционный автопробег по местам боевой славы области. Старт автопробега был дан в Калуге от Дома правительства области, а конечным пунктом стала деревня Долина Юхновского района. В автопробеге приняли участие представители военно-патриотических объединений и поисковых отрядов Калужской области. По пути следования участники возложили цветы и венки к памятнику летчикам в деревне Космачи Бабынинского района.

В честь Дня Победы в Обнинске Калужской области также стартовал велопробег. По информации министерства спорта Калужской области протяженность велопробега составляет 350 километров. В велопробеге принимают участие 50 велосипедистов и три автомобиля сопровождения.

Группа посетила «Ильинские рубежи» (Обнинск), Зайцеву гору (Юхнов), а 7 мая прибудет на Безымянную высоту. Затем велосипедисты отправятся в Смоленскую область.