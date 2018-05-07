Ярославль, 7 мая, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Портал «Новости федерации» удалил публикацию «До решения проблемы свалок в Московской области осталось не больше трех недель», вызвавшую бурный резонанс в социальных сетях в Ярославской области. Появление материала руководство информагентства назвало результатом хакерской атаки.

Полигон «Скоково» в Ярославской области

«Эта публикация результат вчерашнего взлома нашей базы со стороны третьих лиц. Опровержение скоро появится на сайте», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM в ответ на официальный запрос главный редактор ИА «Новости Федерации» Евгений Окин.

Публикация представляла собой интервью с заместителем председателя правительства Московской области Михаилом Кузнецовым на тему проблемы размещения мусора на полигонах Подмосковья. В материале, датированном 16 апреля, Михаил Кузнецов якобы говорил о том, что проблема будет решена в ближайшее время, так как достигнута договоренность с председателем правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко о размещении московского мусора в Ярославской области.

Особенно возмутили ярославцев следующие слова: «Ярославская область — все ее население меньше чем население какого-нибудь захудалого района Москвы. А площадь, извините, больше в разы. И будет вполне логично, если ярославцы, а, вернее, ярославские вороны и зайцы, потому что там, на громадных территориях, никого кроме этой симпатичной живности нет, будут складировать у себя московский мусор.»

7 мая ярославское информагентство «Ярновости» опубликовало опровержение со стороны правительства Московской области, в котором говорится, что Михаил Кузнецов не давал такого интервью и вообще не курирует эту сферу, а по факту размещения материала власти обратятся в правоохранительные органы. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный редактор портала «Новости федерации» сказал, что претензий к данной публикации не поступало, но не стал говорить, имела ли место беседа журналиста с зампредом Московского правительства, попросив прислать официальный запрос. В итоге новость была удалена и признана фальшивой. Кому именно потребовалось взламывать сайт федерального информагентства и сочинять фальшивое интервью с чиновником, можно только догадываться.

Отметим, что Ярославские власти официально признали факт ввоза отходов 19 апреля. Большинство фактов, изложенных в статье, совпадает с тем, что ранее публиковалось. В частности, зампред Ярославского правительства Дмитрий Степаненко говорил, что ввоз московского мусора стимулирует экономическое развитие Ярославской области. О том же якобы говорит в фальшивом интервью и его коллега из правительства Московской области.