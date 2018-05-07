Путин готовится к рывку, Порошенко отказывается от денег: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Большие надежды: Путин вступил в должность президента России;
- Всему голова: кандидатуру Медведева на пост главы правительства Госдума обсудит 8 мая;
- На свои же грабли: из-за антироссийских санкций США не смогут доставлять грузы на МКС;
- Под сочинским солнцем: Путин встретится с Меркель;
- «Умру, но не сдамся»: Порошенко признался в нелюбви к деньгам.