Москва, 9 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Российско-японское сотрудничество последних лет удостаивалось самых лестных слов в начале своего пути. Но за несколько лет выяснилось, что и представления, и цели данного сотрудничества российская и японская стороны воспринимают по разному. Подробности рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

Московский корреспондент одной из центральных газет Японии «Майнити симбун» Хитоси Омаэ просуммировал итоги инициативы японского премьера Синдзо Абэ, направленной на экономическое взаимодействие с Россией и способной, по мысли Абэ, улучить отношения между двумя странами. Итогом такого улучшения должна была стать, как думали Абэ и его соратники, передача Южных Курил Японии. Достаточно уже этого, чтобы оценить всю неадекватность данной стратегии. Но и форма, которую приняло ее выполнение с японской стороны тоже говорит о многом.

О помощи в высоких технологиях или масштабных индустриальных проектах с японской стороны не было никаких реальных действий. А небольшие успехи японского бизнеса в парниковых хозяйствах, оснащении новыми светофорами и тому подобного, сводятся к действиям исчезающе малого масштаба. И как в таких условиях говорить о том, чтобы «благодарная российская сторона» изменила свою точку зрения на необходимость ради японской помощи попрать собственную Конституцию? Независимо от мнения, высказанного в статье Хитоси Омаэ, призвавшего к «укрупнению взаимодействия», вряд ли стратегия Синдзо Абэ принесет ожидаемые японским премьером плоды.

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