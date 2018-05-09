Шаги Японии навстречу России — «не мало ли будет?»
Москва, 9 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Российско-японское сотрудничество последних лет удостаивалось самых лестных слов в начале своего пути. Но за несколько лет выяснилось, что и представления, и цели данного сотрудничества российская и японская стороны воспринимают по разному. Подробности рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
Московский корреспондент одной из центральных газет Японии «Майнити симбун» Хитоси Омаэ просуммировал итоги инициативы японского премьера Синдзо Абэ, направленной на экономическое взаимодействие с Россией и способной, по мысли Абэ, улучить отношения между двумя странами. Итогом такого улучшения должна была стать, как думали Абэ и его соратники, передача Южных Курил Японии. Достаточно уже этого, чтобы оценить всю неадекватность данной стратегии. Но и форма, которую приняло ее выполнение с японской стороны тоже говорит о многом.
О помощи в высоких технологиях или масштабных индустриальных проектах с японской стороны не было никаких реальных действий. А небольшие успехи японского бизнеса в парниковых хозяйствах, оснащении новыми светофорами и тому подобного, сводятся к действиям исчезающе малого масштаба. И как в таких условиях говорить о том, чтобы «благодарная российская сторона» изменила свою точку зрения на необходимость ради японской помощи попрать собственную Конституцию? Независимо от мнения, высказанного в статье Хитоси Омаэ, призвавшего к «укрупнению взаимодействия», вряд ли стратегия Синдзо Абэ принесет ожидаемые японским премьером плоды.
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