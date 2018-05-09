Киев, 9 мая, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман фактически анонсировал увеличение цены на газ для населения до уровня цен промышленных производителей примерно на 50%, как того требует МФВ, считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Как отреагировали на слова премьера украинские эксперты, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

В мае начался очередной раунд переговоров с МВФ в отношении цены на газ; Гройсман сообщил, что в МВФ настаивают на том, что газ должен быть дороже и для промышленности, и для населения, и раскритиковал экспертов, которые уверяют, что газ украинской добычи не должен стоить так дорого.

«Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2−3 тысячи — это все глупость. Как может стоить газ 3 тысячи гривен, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают», — сказал Гройсман.

На деле обманом занимается именно он, потому как сколько бы ни стоил кубометр воды в любой стране, это не значит, что он должен столько же стоить на Украине.

«Отопительный сезон 2017−18 дорогим был? Добро пожаловать в сезон 2018−19 годов», — ответил на это Скубченко.

Сам же Гройсман отвечал Юлии Тимошенко, которая недавно заявила, что в случае прихода к власти на выборах-2019 снизит тарифы на газ «до рентабельной адекватной цены, которая будет полностью прибыльной, обеспечивать развитие отрасли и составит 80−90 долл за тыс. кубометров». Сейчас газ для населения стоит порядка 7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров топлива.

При этом, как считает глава наблюдательного совета Института стратегических исследований Юрий Корольчук, ориентироваться нужно на сумму, которую называет «Нафтогаз», — 11 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

О других новостях украинской энергетики, включая электроэнергию, уголь и нефть, читайте в обзоре: Украина: Выжили в прошлый отопительный сезон? Следующий вас уничтожит!

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