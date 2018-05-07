Калининград, 7 мая, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Представительство МИД России в Калининграде ответило на реплику литовских коллег, заявивших, что фирма «Адидас» болеет «империалистической ностальгией».

Фото с официальной страницы представительства МИД РФ в Калининграде в «Твиттере» Арвидас Сабонис во времена Литовской ССР

Напомним, накануне литовский МИД высказал претензии в адрес компании «Адидас», которая опубликовала фотографию женской спортивной формы красного цвета и надписью USSR.

«Всё ещё есть те, кто болен «ностальгией по империи». Как-то неожиданно, что среди них известная компания «Адидас», — такое заявление было опубликовано на официальной странице МИД Литвы в «Твиттере».

В свою очередь российские дипломаты из Калининграда опубликовали фотографию прославленного литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса, снабдив снимок следующим комментарием:

«Ностальгия — это не всегда плохо. Например, глядя на эту майку «СССР 11», можно вспомнить о том, как её обладатель принёс «золото» сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле, и «бронзу» сборной Литвы на Олимпиаде в Барселоне, а впоследствии был увековечен в зале славы ФИБА».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что борьба с советскими символами в Литве приобретает порой удивительные формы. Например, несколько лет назад в Литве был задержан гражданин Швейцарии за флажок СССР, пришитый к джинсовой куртке. 55-летний мужчина провел несколько часов в камере, а затем был оштрафован на крупную сумму.

Швейцарские СМИ опубликовали сообщение об этом инциденте под рубрикой «Neues aus Absurdistan» («Новости из Абсурдистана»).