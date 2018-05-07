Ярославль, 7 мая, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В деревне Будихино Костромской области прошел фестиваль «Пастушьи забавы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Фестиваль «Егорьев день»

На площадке ТК «ВокзалЪ «Кострома Сырная» прошел фестиваль-реконструкция народного крестьянского праздника «Егорьев день».

В программе фестиваля была экскурсия в музее «Историческая сыроварня», мастер-класс по росписи коров, деревенские зооуголки, конкурс детских рисунков, обучение игре в русскую лапту. В смотре пастушьих собак приняли участие бернский зенненхунд, швейцарская овчарка, самоедская лайка и другие породы.

Главным событием фестиваля выбор лучшего пастуха ЦФО. За это звание боролись мужчины из Костромы, Ростова и Ярославля. Пастухи обливались холодной водой из железного ковша, пили молоко на скорость, гонялись за гусями, упражнялись в обращении с кнутом и сажали деревья. По итогам всех этапов лучшим стал костромской инженер Алексей Кузнецов.

Зрителей угощали сырными конфетами, похлебкой, зефиром и сушеной смоквой и развлекали играми в лапту и дженгу. На следующий год организаторы фестиваль хотят повторить.