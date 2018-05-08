Киев, 9 мая, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные США украинским военным — смогут ли эти ракеты сместить наметившееся равновесие между Киевом и Донецком, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Пуск ракеты FGM-148 Javelin

37 пусковых установок Javelin, прибывшие на Украину, обладают для Киева большим ритуальным значением. Это очередное подтверждение, полученное и растиражированное киевской хунтой, будто хозяева ей довольны и поддержку оказывают. Но говорить о нарушении баланса сил между Украиной и Народными республиками из-за поставки этих комплексов было бы некорректно.

Сами по себе ПТРК Javelin конечно являются довольно современными и продвинутыми, но и уних есть слабые места, которыми вооруженные силы республик вполне могут воспользоваться. Здесь и чувствительность устройства самонаведения ракеты к противоснайперским лазерным средствам, и затрудненный поиск цели при постановке дымовой завесы. Тем более что противникам бойцов республик, ВСУ, для того, чтобы дело дошло до использования ПТРК Javelin придется наступать. А значит больше использовать танки, а не противотанковые средства.

Какое же средство от американских ПТРК могут применить военные ЛДНР?

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