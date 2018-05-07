Загреб, 7 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Беглый российский бизнесмен Сергей Капчук, получивший ранее политическое убежище в Великобритании, заявил, что на него охотятся западные спецслужбы, передает 7 мая РЕН-ТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По сведениям телеканала, на въезде в Хорватию у бизнесмена конфисковали британский паспорт и потребовали явиться в посольство Великобритании в Загребе.

«У меня конфисковали британский паспорт на въезде в Хорватию. Сказали явиться в британское посольство», — сказал Капчук.

Он добавил, что интерес к нему связан с личной позицией по «делу Скрипалей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле одного из торговых центров. Власти Великобритании бездоказательно объявили Москву причастной к инциденту. Российская сторона опровергает обвинения.

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Бизнесмен называл все обвинения в адрес России спланированной провокацией западных политиков, которая призвана оправдать возможные удары по Сирии. Поэтому на него открыли охоту британские спецслужбы.

«Приехал здоровый разведчик-контрразведчик британский. Он в очень жесткой форме начал меня долбить вопросами. Ты знаешь, что это сделала Россия? Что больше нет других вариантов? Ты знаешь, что мы тебя защитили. Обвиняй Путина, обвиняй Россию», — цитирует телеканал предпринимателя.

В настоящее время бизнесмен направляется в российское посольство в Загребе.

В 2005 году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Капчука и его брата виновными в совершении мошенничества. Бизнесмен был объявлен в международный розыск и с тех пор скрывался за границей.