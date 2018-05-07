Львов, Украина, 7 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Вторые сутки горит торф возле Львова на Украине, сообщает 7 мая УНИАН.

skeeze Огонь

Согласно сообщению, инцидент начался в субботу: в селе Борки загорелись поля. Торфяник загорелся, вероятно, после того, как кто-то поджег сухую траву. Пожар распространился на площадь 10 га, тушение продолжается. Спасатели качают воду, однако место канала — за 200 м от эпицентра пожара.

Напомним, ранее произошел пожар на военном складе в Балаклее в Харьковской области. Изначально в арсенале возникло возгорание еще в марте 2017 года, что серьезно отразилось на боеспособности украинской армии: большинство снарядов сгорело. Порядка 20 тыс. людей тогда было эвакуировано, а ущерб от пожара составил около $1 млрд.

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В течение года военные продолжали убирать территорию от остатков снарядов, а в начале мая занялись детонацией боеприпасов, которые невозможно было вывезти. Однако из-за халатности военных случайна загорелась сухая трава, которая стала причиной бесконтрольных взрывов снарядов.

На данный момент взрывы почти не слышны, на месте дежурят пешие патрули.