Владивосток, 7 мая, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Во Владивостоке восьмилетняя школьница получила травмы ног на эскалаторе в одном из торговых центров города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

По данным ведомства, девочка травмировалась в результате неосторожного поведения на эскалаторе. Ребенок госпитализирован.

По факту инцидента проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают, как ребенок оказался без сопровождения взрослых и была ли нарушена техника безопасности в торговом центре.

Информация о том, что ребенку зажевало ноги полотном эскалатора появилась в социальных сетях. Ребенок находится в больнице, ей наложили гипс.