Москва, 7 мая, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра говорит о преемственности курса в политике Владимира Путина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 мая об этом заявил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Лично я как политик этой кандидатуре безусловно рад. На мой взгляд, она свидетельствует о преемственности курса, о том, что президент будет опираться на самую массовую политическую партию, которую сегодня возглавляет Дмитрий Медведев. Мне кажется, это вселяет оптимизм», — заявил Исаев.

По его словам, депутаты всегда плотно сотрудничали с Дмитрием Медведевым лично и с его правительством в целом, а взаимная работа была результативной.

«С правительством Дмитрия Медведева фракция всегда плотно сотрудничала, хочу напомнить, что у нас есть много форматов такого сотрудничества — это его личное участие в заседаниях фракции, это и сложившаяся практика участия наших представителей в работе правительственной комиссии по законодательству, это участие представителей правительства в работе наших экспертных советов. Одним словом, у нас очень хорошо выстроенный диалог», — подчеркнул Исаев.