Москва, 7 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Правительство РФ в старом составе продолжит работу до сформирования нового кабинета министров. Соответствующий Указ подписал сегодня, 7 мая, президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В Указе «О сложении полномочий правительством Российской Федерации» говорится, что в соответствии со ст. 116 Конституции РФ, руководствуясь ч.5 ст. 117 Конституции РФ правительство продолжит работу до новых назначений в правительстве.

Указ президента России вступает в силу со дня его подписания, то есть с 7 мая 2018 года.

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Как сообщало, 7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации внёс в Государственную думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства России.

Кандидатура Медведева внесена в соответствии с пунктом «а» ст. 83 и ст. 111 Конституции РФ.

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Напомним, 7 мая правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом Российской Федерации.

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