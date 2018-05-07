Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 мая, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу поступил проект закона о присоединении Переславского района к городу Переславлю-Залесскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатива местных властей была поддержана жителями на публичных слушаниях и представительными органами всех образований. Итоговое решение должна принять Ярославская облдума.

Сельские поселения района станут частью городского округа Переславль-Залесский, при этом они прекратят свое существование как административные органы. Также будет ликвидирована и администрация Переславского района. Они должны будут сдать дела до 1 января 2019 года.

Исполнением бюджетов ликвидируемых муниципальных образований будет заниматься в переходный период администрация города Переславля, а на 2018 год будет принят уже единый бюджет. Его будет принимать Переславская городская дума в обновленном составе. После реорганизации депутаты должны будут самораспуститься. Выборы в новую думу пройдут 9 сентября. В составе городского округа после принятия закона будут также числиться несколько сельских округов с деревнями и селами.