Москва, 7 мая, 2018, 14:54 — ИА Регнум. По окончании церемонии инаугурации президент РФ Владимир Путин побеседовал с представителями молодёжных организаций, которых пригласили в Большой Кремлёвский дворец. В ходе беседы с активистами глава государства сообщил, что постарается прибыть на форум «Территория смыслов — 2018».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, он точно посетит какой-нибудь молодёжный форум, которых проводится в России достаточно большое количество. В то же время Владимир Путин отдельно остановился на впечатливших его результатах проекта «Лидеры России».

Он подчеркнул, что руководителям ведомств и крупных компаний на самом деле понравились молодые ребята, которых в результате пригласили на работу. Глава государства отметил, что участие в подобных конкурсах может стать хорошим стартовым толчком для карьеры молодого государственного деятеля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 12 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных учреждениях и институтах развития. В настоящее время общее количество кадровых перестановок достигло пятидесяти семи.

Добавим, 12 марта сообщалось, что 45 участников конкурса получили назначения на высокие должности в Администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации.

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