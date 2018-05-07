Калуга, 7 мая, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В бюджете Калужской области на организацию летней оздоровительной кампании по отдыху детей запланировано около 126 млн рублей. В туристические лагеря и санатории отправятся 90 тыс. несовершеннолетних жителей региона, сообщает 7 мая корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещание руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти региона.

ПАО Гайский ГОК / Rinat Gareev В детском оздоровительном лагере

Так, на отдых отправятся 90% детей региона. Участники встречи отметили, что летняя оздоровительная кампания пройдет в 14 загородных лагерях, семи санаториях, 344 учреждениях с дневным пребыванием, в четырёх лагерях труда и отдыха, а также в восьми туристических и палаточных лагерях.

Многие учащиеся также будут заняты на пришкольных участках и площадках, в организациях дополнительного образования и культурно-досуговых центрах, примут участие в многодневных туристических походах.

На базах Черного и Азовского морей за счёт бюджетных средств планируется оздоровить более 300 детей. Почти 4 тыс. школьников в летний период будут временно трудоустроены. В целом на организацию оздоровительной кампании в 2018 году в региональном бюджете предусмотрено около 126 млн рублей, из них свыше 66 млн рублей — на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На совещании напомнили, что федеральным законодательством введена новая форма контроля деятельности региональных органов власти по организации детского отдыха — общественный контроль. Теперь взаимодействие органов власти субъектов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет осуществляться публично, а обращения родителей и ответы на них — размещаться на официальном сайте органа государственной власти субъекта в интернете.

В числе других нововведений — утверждение формы типового договора по оказанию услуг организации отдыха детей и их оздоровления, а также списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и размещение указанной информации на официальном сайте органов власти субъектов. Особое внимание обращается на содержательное наполнение оздоровительной кампании и отдыха как нового вида образования детей, а также на их безопасность.

Региональный реестр организаций, оказывающих услуги по отдыху детей, размещён на официальном портале органов власти Калужской области и регулярно актуализируется. В настоящее время в него входит 377 таких учреждений. В ближайшее время в ведение министерства образования и науки региона планируется передать имущественный комплекс санатория «Сокол» в калужском бору, детский центр «Витязь» и ряд других объектов.

По итогам совещания министерству образования и науки области рекомендовано усилить контроль за подготовкой к летней оздоровительной кампании детских загородных учреждений, включая их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, а также антитеррористической и противопожарной безопасности. Наряду руководству министерства поручено уделить особое внимание вопросу, связанному с размещением заказов на приобретение продуктов питания для организаций отдыха детей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в период летней детской оздоровительной кампании 2017 году в лагерях и санаториях отдохнули 86,2 тыс. детей и подростков из Калужской области в возрасте от семи до 17 лет, в том числе 29,9 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2018 году детей Калужского региона приняли 14 загородных оздоровительных учреждений, семь санаториев, 340 учреждений с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха, 17 туристических и палаточных лагерей. На пришкольных участках и площадках, организованных при образовательных учреждениях и культурно-досуговых центрах, отдохнули 42,9 тыс. человек. В многодневных походах приняли участие 8,7 тыс. детей.

На оздоровительных базах Черного и Азовского морей отдохнули 862 ребенка. По путевкам, предоставленным постоянным комитетом Союзного государства для детей и подростков, проживающих районах, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Республике Беларусь прошли лечение 219 детей, ещё 25 человек отдохнули в Краснодарском крае. 208 победителей областных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад были направлены на профильные смены в международные детские центры «Артек» и «Орлёнок».

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