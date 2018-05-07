Путин предложил кандидатуру Медведева на пост председателя правительства
Москва, 7 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Сегодня, 7 мая, президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства России, сообщается на сайте Кремля.
Кандидатура Медведева внесена в соответствии с пунктом «а» ст. 83 и ст. 111 Конституции РФ.
«Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Госдумы на назначение его председателем правительства РФ», — говорится в официальном сообщении.
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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума может утвердить кандидатуру главы правительства РФ 8 мая.
Напомним, 7 мая правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом Российской Федерации.
Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность главы государства состоялась 7 мая в 12:00 по мск в Большом Кремлёвском дворце.
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