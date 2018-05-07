Ярославль, 7 мая, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В городе Пошехонье Ярославской области возобновилось строительство детского сада на 110 мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Строительство детского сада в Пошехонье

Садик начинали строить по федеральной программе в 2014 году, однако подрядчик в 2016 году остановил работы. В итоге федеральное финансирование было потеряно, теперь область достраивает объект за счет собственного бюджета — на это запланировано 95 млн рублей.

«Строительные нормативы с 2014 года изменились, поэтому пришлось перепроектировать, после чего было получено положительное заключение государственной экспертизы, проведены аукционные процедуры, появился новый подрядчик, с которым был заключен контракт. Сегодня он уже начал работы на объекте», — рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец.

Сдача детского сада запланирована на 2019 год. Также в региональном правительстве в этом году обещают достроить еще два садика-долгостроя — в Угличе и в Данилове. В числе законсервированных объектов остаются садик в Ярославле на Тутаевском шоссе и в поселке Михайловский Ярославского района.