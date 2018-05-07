Майкоп, 7 мая, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Реализация инициатив президента Владимира Путина по повышению качества жизни людей является приоритетной задачей. Об этом 7 мая заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по итогам церемонии инаугурации президента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

От Адыгеи на церемонии вступления Владимира Путина в должность президента страны присутствовали глава республики Мурат Кумпилов, а также сенаторы от РА Мурат Хапсироков и Олег Селезнёв, депутаты Госдумы РФ Мурат Хасанов и Владислав Резник, сопредседатели регионального избирательного штаба Владимира Путина в Адыгее Исхак Машбаш, Светлана Дорошенко и Дауд Мамий, председатель общественной палаты РА Руслан Устов, депутаты Госсовета-Хасэ РА Елена Любченко и Сергей Погодин, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принёс присягу народу России. Затем председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.

В своей речи президент РФ граждан России за поддержку на выборах и пообещал сделать всё, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, оправдать запросы общества и надежды граждан страны.

«Сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего, для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот, что сегодня главное, вот, что в центре нашей политики. Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека», — сказал президент РФ.

«Владимир Владимирович подчеркнул ответственность власти всех уровней за благополучие каждой семьи, каждого жителя нашей великой страны, — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя выступление президента РФ. — Глава государства справедливо заметил, что для этого потребуется консолидация усилий, напряжённая работа всего российского общества. При этом президент страны указал на необходимость слышать потребности людей, отвечать на их запросы. В Адыгее работе с гражданами уделяется самое пристальное внимание — это и сходы в сельских поселениях, и приёмы граждан руководителями различных уровней, и внедрение новых методов «обратной связи», таких, как приём обращений через социальные сети. Для всех нас реализация инициатив президента страны Владимира Владимировича Путина по повышению качества жизни людей является приоритетной задачей», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил высказывание президента РФ о том, что красота и сила России — в самобытности и единстве проживающих в ней народов, благодаря которым удалось решить множество сложных задач. По мнению Мурата Кумпилова, многонациональная Адыгея является ярким примером такого содружества народов, живущих в мире и согласии и нацеленных на созидание.