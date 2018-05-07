Москва, 7 мая, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Россия готова выполнять международные обязательства в случае признания отравляющего вещества (так называемый «Новичок») химическим оружием, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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По его словам, Россия является участником всех заседаний сессий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Поэтому решения, которые будут приниматься на международной арене, мы, естественно, будем реализовывать в зависимости от тех запросов, которые будут поступать», — цитирует «Интерфакс» Мантурова.

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Напомним, ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджо заявил, что в британском Солсбери 4 марта, вероятно, было применено боевое отравляющее вещество «50−100 граммов или около того». Однако эксперты считают, смертельная доза «Новичка» составляет несколько микрограммов.

Позже в ОЗХО заявили, что количестве примененного вещества установить не удалось, но в любом случае оно не превышало один грамм.

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