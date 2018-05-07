Москва, 7 мая, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Розничные цены в России на литр бензина марок Аи-92 и Аи-95 выросли в среднем на 22 копейки за неделю с 30 апреля по 4 мая 2018 года, говорится в сообщении информационно-аналитического центра Thomson Reuters Kortes.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензоколонка

По его данным, Аи-92 больше всего подорожал в в Северо-Западном федеральном округе — на 26 копеек и составил 38,96 рубля за литр. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли до 49 тыс. 70 рублей за тонну (на 1 тыс. 372 рублей).

Бензин марки Аи-95 больше всего подорожал в Северо-Кавказском округе (на 51 копейку), Центральном и Сибирском федеральных округах (на 25 копеек). Его цена за литр составила 41,83, 41,59 и 40,79 рубля соответственно.

Бензин на АЗС подорожал из-за роста оптовых цен, роста акцизов и сокращения предложения, а также из-за отсутствия реальной конкуренции, считают аналитики.

По данным Московской топливной ассоциации, в апреле средние цены на бензин АИ-92 на московских заправках выросли на 1,25 рубля: Аи-92 стал стоить 39,9 рубля за литр (+3,03%), АИ-95 подорожал на 1,23 рубля — до 43,07 рубля (+2,86%).

Повышение цен на топливо наблюдалось в 13 регионах страны, самый низкий показатель отмечен в Татарии, где стоимость бензина и дизельного топлива поднялась на 1,1%, сообщает Агентство нефтегазовой информации.