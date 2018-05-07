Ярославль, 7 мая, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославле чиновники районных администраций мэрии города и сотрудники регионального фонда содействия капитальному ремонту уговаривают жителей многоквартирных домов принять решение о замене лифтов, в том числе исправных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Лифт

Так, в доме по адресу улица Белинского, 30 собственники приняли такое решение на собрании 5 апреля. При этом, согласно программе капитального ремонта, капремонт лифта в этом доме был запланирован на 2023−2025 годы. В июле 2017 года лифт прошел техническое освидетельствование и был признан исправным. Однако людям сказали, что их лифт требует замены, а оплачивать его им не придется — за все заплатит фонд.

«Нам в первую очередь хотелось бы, конечно, крышу, которая течет. А лифт у нас, в общем-то, неплохой, нам его меняли лет 15 назад. Но мы ведь думали, что мы выбирать не можем. Если говорят, что надо делать — разве же можно отказываться?» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель совета многоквартирного дома Вера Васильева.

Впрочем, затем собственники передумали. Они узнали, что выбирать всё-таки могут.

«Потом мы связались с управляющей компанией, и нам объяснили, что оплатить ремонт лифта придется нам самим за счет взносов за капитальный ремонт. И получается, что мы окажемся вроде как должны. Поэтому мы решили перейти на специальный счет и будем делать крышу, будем распоряжаться деньгами самостоятельно», — сказала Вера Васильева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Ярославской области заявили о планах по замене в ближайшие 2 года 500 лифтов в регионе за счет денег, собранных с жителей в фонд капитального ремонта. Однако ни в краткосрочной, ни в долгосрочной программах ремонта эти работы в указанные сроки не значились. Поэтому власти экстренно проводят собрания собственников: формально всё должно выглядеть как инициатива снизу. Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев назвал эти планы «лохотроном» и «диверсией».

"Это всё выглядит как лохотрон, как это было в 90-х годах. В фонде капремонта за счет невыполнения программ прошлых лет скопился миллиард рублей. Их хотят потратить на лифты. Я спрашивал на совещании — у нас действительно есть лифты, которые не работают или которые на грани остановки? Мне сказали, что если такие и есть, то единицы. Это напоминает мне диверсию, они хотят просто проесть эти деньги, которых больше уже не будет. В итоге пострадают все жители области, деньги которых находятся в «общем котле» — фонд просто не сможет сделать более нужные людям работы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

В фонде капремонта уверяют, что замена лифтов никак не повлияет на другие работы, запланированные за счет средств фонда капремонта. Их не будут исключать из программы. Однако практика прошлых лет показывает, что зачастую работы и не исключаются из программы, а просто не выполняются в запланированный срок. В случае же, когда жители обращаются в фонд с просьбой срочного ремонта, им отказывают на основании того, что необходимые суммы не накоплены на счете дома.

Как сообщается на официальном сайте фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, уже 150 домов приняли решения о замене лифтов.

«Собственники подали заявки на замену 150 лифтов. Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области подводит первые итоги формирования программы ускоренной замены лифтового оборудования. В этом году впервые за десятки лет в Ярославской области в рамках ведомственного проекта Минстроя начнется замена лифтов в жилых домах, формирующих накопления на капремонт на общем счете регионального оператора. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов», все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года. В планах регионального фонда капремонта в 2018 году запланирована замена 300 подъемников на сумму 600 миллионов рублей», — говорится в сообщении регионального фонда капремонта.

Власти ссылаются на требование Технического регламента Таможенного союза, согласно которому с 15 февраля 2020 года лифты, отработавшие более 25 лет, должны быть заменены на новые. Правда, при этом умалчивают, что срок службы при наличии технического заключения может быть продлен.

«Если лифт нормально обслуживается, а в Ярославле с этим практически нет проблем, то срок его службы можно продлить на 10−15 лет. Есть лифты, которые работают в 2 раза больше своего ресурса. Но давайте тогда говорить и о сроках службы домов, в которых эти лифты установлены. Зачастую они уже превышены, и их, получается, тоже нужно расселять, потому что «срок вышел». Но этого не происходит, власти почему-то нужно срочно поменять в массовом порядке лифты», — говорит Эльхан Мардалиев.

Как заявляло ранее руководство фонда капитального ремонта, предельная стоимость замены одного лифта составляет 2 млн рублей. Дом на ул. Белинского, 30 в Ярославле за 3,5 года работы программы собрал в фонд капремонта 568 тыс рублей. Выходит, что расплачиваться за замену лифта жильцам этого дома (при сохранении действующего тарифа) пришлось бы еще 9 лет. По мнению Эльхана Мардалиева, проголосовав за «ускоренную» замену лифта, жители могут попасть в финансовую кабалу, когда платить взносы нужно, а требовать с фонда уже ничего нельзя, деньги потрачены на много лет вперед. Нельзя в этом случае будет и перейти на специальный счет.

«Людей, по сути, вводят в заблуждение, говорят, что это некий подарок от фонда или от бюджета. Но бюджет в этом году софинансирует лишь 20 млн рублей. Жильцам говорят — хватайте, пока дают, мол, жители других домов за это заплатят. Но люди должны четко понимать, что учет денег ведется по каждому дому, и, согласившись на замену лифта сейчас, они будут платить за него 8−10 лет. А других работ в это время, скорее всего, уже не будет. Я бы не советовал жильцам соглашаться на такие предложения ни по финансовым, ни по моральным соображениям», — говорит депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Собрания по вопросу ускоренной замены лифтов, инициированные администрацией, в Ярославле продолжаются.