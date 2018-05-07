Оренбург, 7 мая, 2018, 14:17 — ИА Регнум. В Оренбурге 7 мая 40 тысяч кадетов и учеников школ, колледжей, вузов приняли участие во флешмобе «Вальс Победы». Главную улицу города (Советскую) и набережную реки Урал заполнили танцующие пары, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM В вальсе в честь Дня Победы закружились тысячи оренбургских школьников

Наталья Хомутова ИА REGNUM Главные гости праздника — фронтовики и дети войны

Наталья Хомутова ИА REGNUM Кадеты и студентки педколледжа

Главными гостями праздника стали ветераны и дети войны. По словам Валентины Вовк (1937 г.р.), участников Великой Отечественной войны не забывают.

«Такие праздники, как «Вальс Победы», нужны. Надо чтобы молодёжь знала — войны не должно быть!» — сказала оренбурженка, чьё детство пришлось на суровые годы войны.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Анатолий Быков узнал о войне через пять минут после того, как фашисты нарушили госграницу

Анатолий Быков (1934 г.р.), также входит в число детей войны. Он признался, что узнал страшную новость спустя пять минут после того, как враг нарушил госграницу СССР. Отец Быкова являлся начальником погранзаставы.

«Я был ещё пацаном, но помню, было жутко. Я видел много боёв. Был в оккупации, на передовой. После войны я поступил в легендарное Чкаловское авиационное училище и окончил его в рядах гагаринского выпуска», — поделился Анатолий Быков своими воспоминаниями.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Георгиевская ленточка и медаль, утверждённая для детей войны

Стоит отметить, с 2015 года областным законодательством установлена ещё одна льготная категория граждан — «Дети войны». Это звание носят более 36 тысяч оренбуржцев, родившихся в период с 1927 по 1945 год.

Ивану Михайловичу Шевченко 97 лет. Как призналась его дочь Надежда, фронтовик ведёт активный образ жизни: он занимается огородом, сам готовит себе еду. В годы войны Иван Михайлович охранял железнодорожные вагоны, которые доставляли Красной армии вооружение и спецтехнику.

«Приходилось прятаться по кустам, ночью переплывать глубокие реки», — вспоминает фронтовик.

День Победы Иван Шевченко встретил в Северной Корее, откуда домой вернулся лишь в 1948 году.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Ивану Михайловичу Шевченко 97 лет. В годы войны он охранял железнодорожные вагоны

В Оренбургской области проживают более 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 1026 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 17 944 тружеников тыла, 66 жителей блокадного Ленинграда. Около 5 тысяч человек являются вдовами или вдовцами участников войны, 160 человек — бывшими узниками концлагерей. Более 36 тысяч человек имеют статус «Дети войны». В их честь сегодня, 7 мая, молодёжь кружилась в танце. В их честь в мирное небо выпустили десятки голубых шаров.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Акция завершилась, почётные гости покидают набережную

В честь тех, кто не вернулся из боя, не дожил до великого праздника центр Оренбурга на минуту потерял голос. Лишь время пронзительно отсчитывало удары секундной стрелки.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Минута молчания

Когда молодёжная акция завершилась, а музыка продолжала звучать, почётные гости не удержались и тоже пустились в пляс. Участники Великой Отечественной войны дали своеобразный мастер-класс вальса Победы.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Ветераны и те, чьё детство прошло в годы великой Отечественной войны, закружились в танце Победы

Наталья Хомутова ИА REGNUM

Наталья Хомутова ИА REGNUM Для трансляции мероприятия на набережной установили большой экран