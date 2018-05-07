Москва, 7 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она состоится в Сочи 18 мая в рамках рабочего визита Меркель в Россию. Об этом сегодня, 7 мая, журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Также Ушаков добавил, что 5 июня российский лидер посетит столицу Австрии.

Кроме того, в июне ожидается поездка президента РФ на саммит Союзного государства.

«До этого будет наш государственный визит в Китай», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент РФ дважды пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по телефону. 17 апреля Владимир Путин в телефонном разговоре предметно обсудил с Меркель обострение обстановки в Сирии и вокруг неё. Обе стороны выразили готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на женевской и астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счёт. Также состоялся и обмен мнениями по вопросам, связанным с реализацией проекта «Северный поток — 2».

Неделей ранее, 9 апреля, Путин и Меркель обстоятельно обсудили ситуацию на юго-востоке Украины с учётом безальтернативности минского комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса. Президент РФ и канцлер ФРГ условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате».

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Напомним, год назад, в мае 2017 года, переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель также состоялись в Сочи. Встреча прошла в резиденции президента Бочаров Ручей на Черном море.