Киев, 7 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Украинское правительство Владимира Гройсмана закупает природный газ у западных компаний по рекордным ценам. Так, в апреле 2018 года средняя цена импортного газа составила 8099,8 грн. ($309,9) за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на данные государственной фискальной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Гаечный ключ

Таким образом, средняя цена импортного топлива в апреле впервые с мая 2015 года превысила отметку в $300.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8099,8 грн., или 309,9 долл., за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский прогнозирует, что уже в этом году правительство Гройсмана на 65% повысит цены на газ для населения.

«Вопрос очередного повышения правительством Гройсмана цены на газ для населения почти на 65% до 11 грн. (0,41 долл.) за один куб является практическим решением. Однако чиновники понимают, что это приведет к существенному увеличению количества получателей жилищных субсидий с нынешних 6,5 млн семей до 8 млн, а может, и до 9 млн домохозяйств», — пишет Павловский на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, подорожание газа повлечет соответствующее увеличение бюджетных расходов на субсидии.

«Сейчас в госбюджете предусмотрено 71 млрд. грн. ($2,6 млрд). И здесь Гройсман и его соцполитрук Рева не придумали ничего лучшего, чем усложнить условия получения субсидий и отказать в их получении ряду категорий граждан (см. Постановление КМУ от 27.04.18 N 329). Основной удар планируется нанести по семьям, в составе которых есть лица 18 лет и старше, у которых отсутствуют доходы. То есть по миллионам семей, где есть временно неработающие или заробитчане. А также по тем, кто в течение года потратил 50 тыс. грн. ($1900) на покупку или услугу, например, на лечение», — пояснил Павловский.

Как сообщалось, по итогам 2017 года «Нафтогаз» получил чистую прибыль в размере $1,5 млрд. Прибыль компании увеличилась на 48% — с 26,5 млрд грн. ($1,007 млрд) в 2016 года до 39,4 млрд грн. ($1,498 млрд) в 2017 году.