Москва, 7 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. До конца 2018 года в России планируется принять новый предварительный национальный стандарт, предполагающий сужение автомобильных полос на дорогах. Об этом пишет 7 мая газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Разработку предварительного национального стандарта «Дорожная разметка» ведет проектно-технический комитет «Удобная дорога» при Росстандарте.

Согласно тексту проекта документа, дорожникам будет разрешено сужать ряды до 3−3,25 м в городах, и до 3,25−3,5 м вне населённого пункта. Новый документ позволит сделать втрое жирнее разметку, обозначающую повороты.

Разработчики документа считают, что вносимые изменения помогут увеличить пропускную способность трасс и снизить аварийность. Следует отметить, что в настоящее время на трассах и магистральных улицах допустимая ширина полосы варьируется от 3,5 до 3,75 м.

Напомним, в Москве методика сужения автомобильных полос уже несколько лет применяется в пилотном режиме. За счет этого возрастает количество рядов, а водителям приходится быть внимательнее за рулём, что автоматически снижает аварийность на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля в РФ вступили в силу изменения в правилах дорожного движения (ПДД), касающиеся нововведения — «вафельной» разметки жёлтого цвета, нанесённой на дорожное покрытие на перекрёстках оживлённых автотрасс.

Таким образом отныне может обозначаться зона на перекрестке, въезд в которую запрещен во время пробки. За нарушение правила водителю грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

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