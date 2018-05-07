Калининград, 7 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. На востоке Калининградской области при выезде из России в Литву сегодня, 7 мая, образовалась внушительная пробка из большегрузных машин. Причина — сбой в работе информационных систем в Литовской Республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне.

Стоп-кадр Rugrad.eu Очередь из фур на российско-литовской границе.

«Литовская сторона осуществляет приём и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью 2−4 автомобиля в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику», — сообщили в таможне.

Информацией о сроках возобновления работы литовской стороны таможня не располагает.

Российская таможня рекомендует всем заинтересованным лицам в ближайшее время осуществлять транзитные перевозки на остальную часть Российской Федерации через Республику Польша или воспользоваться паромным сообщением.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что онлайн-видеосистема «Очереди на границе» подтверждает очередь на пункте пропуска «Чернышевское — Кибартай».