Калининград, 7 мая, 2018, 13:29 — ИА Регнум. В Калининградской области уничтожены более 600 кг санкционной продукции, которую пыталась ввезти из Польши калининградка — для дальнейшей перепродажи. Как сообщили сегодня, 7 мая, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, среди изъятых и утилизированных продуктов — колбасы, сыры, масла польского производства.

Калининградская областная таможня Одна из позиций изъятой санкционки

Женщина везла, в частности, 145 кг свежей свинины, 154 кг сыра разных видов, 107 кг колбасы разных видов, 77 кг сосисек, 46 кг сливочного масла и столько же паштета, а также 35 кг сальтисона.

«Продукция находилась в восьми дорожных сумках и навалом на полу в салоне и грузовом отделении «Мерседеса», — уточнили в таможне.

Калининградка пояснила, что «мясомолочку» купила в г. Бранево (ближайший населенный пункт к российской границе. — ИА REGNUM ), не сохранив чеков, чтобы в дальнейшем перепродать в Калининградской области. Ветеринарный сертификат и иные разрешительные документы на данные товары у нее отсутствовали.

В отношении россиянки возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров») КоАП РФ.

Весь товар был утилизирован.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что нелегальная торговля польской санкционкой — явление частое в российском эксклаве. Продукция обычно раскладывается прямо в салонах микроавтобусов на улицах Калининграда. Россельхознадзор периодически делает рейды, изымая продукты, а затем также уничтожая на скотомогильнике.