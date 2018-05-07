Грозный, 7 мая, 2018, 12:50 — ИА Регнум. То, что в Чечне был побежден терроризм и республика в настоящее время находится на подъеме, — целиком заслуга президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканалу «Россия 1» перед инаугурацией главы государства, которая состоялась 7 мая в Георгиевском зале Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, разрушенная за годы проведения контртеррористической операции Чечня, полностью потеряла всю инфраструктуру: «не было ни школ, ни дорог, экономика была на нулевом уровне, безработица приближалась к 100%». Но проблемой еще более серьезной был международный терроризм, отметил Кадыров. Тысячи представителей различных экстремистских и террористических военных формирований из разных государств воевали в то время на территории Чечни.

«На самом деле была сложная ситуация. И, хвала Всевышнему, благодаря нашему президенту Путину и благодаря его волевым решениям, мы выиграли борьбу против международного терроризма, мы восстановили экономику, решаем все социальные вопросы», — заявил Кадыров.

То, что народ республики живет в настоящее время мирной жизнью, в составе Российской Федерации, — это заслуга в первую очередь президента России Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и чеченского народа, подчеркнул Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней приняли участие тысячи приглашенных гостей из России и зарубежья, которые слушали присягу в Георгиевском, Александровском и Андреевском залах и на Соборной площади.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации, на которых Владимир Путин одержал уверенную победу, состоялись 18 марта 2018 года.