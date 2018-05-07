Каракас, 7 мая, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Почти 50% граждан Венесуэлы готовы проголосовать на президентских выборах-2018 за действующего главу государства Николаса Мадуро. Об этом, как передает издание Prensa Latina, свидетельствуют результаты проведенного компанией Hinterlaces опроса.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Так, Мадуро готовы поддержать 48% респондентов, а одного из лидеров оппозиции Энри Фалькона — только 31% опрошенных.

Отметим, что в опросе компании Hinterlaces приняли участие более 1,5 тыс. человек по всей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Венесуэле пройдут 20 мая 2018 г. В них примут участие пять кандидатов: Николас Мадуро, Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи.

Основным соперником Мадуро, по мнению экспертов, будет именно Фалькон.

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