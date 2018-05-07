Красноярск, 7 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. «Возвращение зимы» — так жители Красноярска назвали майский «каприз» погоды. Красноярск сегодня, 7 мая, засыпало снегом.

Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com Майский снег в Красноярске

Пользователи делятся фотографиями заснеженного города и подчёркивают, что такая погода в начале мая в Красноярске — «это уже традиция».

«Это уже традиция, когда в начале апреля и мая снег идёт», — отметил подписчик городского паблика «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «Вконтакте».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноярске ночью 8 мая также прогнозируется мокрый снег, днём — переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0,-2°, днем +8,+10°.

Добавим, некоторым красноярцам снегопад в мае нравится.

«Красота», — сходятся во мнении некоторые горожане.

Скриншот с Vk.com В Красноярске в мае выпал снег

А другие комментирующие подчёркивают, что для Красноярска такая погода — нормальна:

«Не в Майами же живёте».

«Валенки пригодятся», — считают подписчики портала «Типичный Красноярск».

Напомним, пока погода в мае жителей края не радует. 5 мая синоптики предупредили, что 6 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 м/с. А в краевом главке МЧС подчеркнули, что жителям региона следует быть предельно осторожными с огнём и пожароопасными предметами.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также майским снегом засыпало Новосибирскую область. Рабочая неделя в Новосибирске началась с минусовой температуры.

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