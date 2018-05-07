Ереван, 7 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. На волне общенациональных протестов в Армении проходят также локальные акции, участники которых обвиняют руководителей некоторых структур в коррупции и требуют их отставки.

azatutyun.am Директор средней школы №11 Еревана имени Монте Мелконяна Рузанна Азизян

Уже несколько дней во втором по величине городе Армении, Гюмри, группа студентов, а также уволенных преподавателей из Ширакского государственного университета и гражданские активисты требуют отставки ректора университета Саака Минасяна.

Они обвинили ректора в растрате средств, взяточничестве и коррупции. Саак Минасян кроме того, что возглавляет университет, уже шесть лет является главой региональной структуры пока еще правящей Республиканской партии Армении.

Впрочем, Минасян заявляет, что, будучи членом РПА, не предпринимал никаких шагов, чтобы политизировать университет.

По словам протестующих, ректор Минасян на средства университета содержит спортивную команду и только на транспортные расходы для команды выделяет значительные средства.

Но если ректор Саак Минасян пока еще не подал в отставку и пытается отстоять должность, то директор средней школы №11 Еревана имени Монте Мелконяна Рузанна Азизян 5 мая решением мэра была освобождена с должности. Ранее она подала заявление об уходе.

В пресс-релизе департамента информации и общественных связей мэрии Еревана говорится: «Принимая во внимание недовольство учителей и учеников школы № 11 имени Монте Мелконяна работой директора школы Рузанны Азизян и то обстоятельство, что педагог, не пользующийся доверием и любовью преподавателей и учеников, не может продолжать работать с отвергающим его коллективом, на основании статьи 112 Трудового кодекса Республики Армения решением мэра Еревана Тарона Маркаряна директор школы №11 им. Монте Мелконян была освобождена с работы».

Группа родителей и учителей требовали отставки Рузанны Азизян, обвиняя ее в коррупции. Многие ученики школы также организовали протест против директора. По словам учителей школы, они получали премии, выписанные на свое имя, но обналичивали деньги и возвращали их директору школу.

Генпрокуратура уже начала расследование по заявлениям учителей. Кстати, уволенная директор школы является однокурсницей бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.