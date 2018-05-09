Токио, 10 мая, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко посетил в конце апреля предприятие «Ямал СПГ». Не случайно этот визит имел место накануне встречи российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, обсуждает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Minenergo.gov.ru Хиросигэ Сэко в Москве

Торговля между Россией и Японией могла бы стать источником взаимной выгоды в гораздо большей степени, чем это имеет место в настоящий момент. Но, так же, как это было в прошлом, и сегодня посторонние влияния оказываются важнее даже очевидных выгод. В эпоху Советского Союза японские официальные лица ссылались на актуальность холодной войны. Мол, мы с вами все-таки противники и «как бы чего не вышло», вдруг Москве захочется перекрыть кран важных поставок в случае обострения ситуации. Тем удивительнее наблюдать подобную логику сегодня.

Впрочем, есть и существенное отличие. Пример с отказом японского бизнеса от сделок, заключенных с российскими предприятиями по поставкам алюминия, доказывает — ныне Япония будет исполнять волю своего заокеанского хозяина. Слово из Вашингтона оказывается важнее и деловых отношений, и возможности улучшения отношений в международном поле. Как это вписывается в логику сегодняшнего дня?

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