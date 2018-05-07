Архангельск, 7 мая, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Днем 6 мая в Северодвинске произошла трагедия — из окна пятого этажа выпал 4-летний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

juliezkoven0 Девочка

Прибывшие на место медики спасти малыша не смогли — ребенок скончался в автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, ребёнок выпал из окна, когда находился в комнате один, без присмотра взрослых.

Обстоятельства выясняются, произведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначена судмедэкспертиза, передаёт ведомство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с наступлением летнего сезона случаи выпадения детей из окон увеличиваются. Одним из факторов, влияющих на негативную тенденцию, как отмечают эксперты, является установка на окна москитной сетки.