Некрасовское, Ярославская область, 7 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославской области отремонтируют здание школы, которую создал поэт Николай Некрасов в 1871 году, и откроют там музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в литературно-мемориальном музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха».

Yarregion.ru Школа в Аббакумцево

"Раньше в этом здании была экспозиции, посвященная образованию, но она была закрыта больше трех лет назад. Закрылась, потому что надо было проводить реставрационные работы. Там надо было менять полы, крышу. Проект уже готов, последние согласования проходят, дело осталось за выделением средств», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор музея-заповедника «Карабиха» Андрей Ивушкин.

Средства музею выделят в рамках празднования 200-летия Николая Некрасова. Ремонт школы собираются начать в 2019—2020 году, чтобы успеть до юбилея, который будут отмечать в 2021 году.

В школе проведут работы по замене фундамента пристройки, поменяют полы, кровли, усилят балки. В реконструированном здании сделают экспозицию, посвященную образованию XIX века. В ней расскажут о том, как учили сто лет назад, об учителях школы, о попечительстве Николая Некрасова.

Школа в селе Аббакумцево на средств поэта Николая Некрасова и его брата Федора была построена в 1871 году. Она работала до 1978 года, потом была приспособлена под библиотеку, а в 1988 году она стала частью музея-заповедника «Карабиха».