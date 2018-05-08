Киев, 8 мая, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Считается, что будущее Украины может состояться по одному из двух сценариев: первый предполагает крах государства и распад страны на части, второй — рождение новой украинской нации, способной к построению сильного независимого государства. И тому, и другому сценарию мешает одна характерная особенность украинской власти — безволие, отсутствие внутреннего стержня. Что ей свойственно и куда могут завести эти черты, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы Порошенко

В первое время после евромайдана казалось, что он дал эту способность к решительным действиям, привел на трибуны харизматических личностей, которые от души рвали и метали. Когда от речей пришлось переходить к конкретике, эти личности быстро стушевались. Появился Порошенко, опять-таки, казалось, наделенный политической волей, скорый на угрозы, смелый в предсказаниях, — но и его окончательные разрывы с Россией все никак не могут стать окончательными, уж очень он с Россией связан, хотя бы и своим бизнесом. Даже газовая независимость от России обернулась фарсом: газ все так же российский, только перекупается с наценкой. На Западе Порошенко никого не убедил, украинских интересов не защитил, достижения его — фикция, типа безвиза, и за все время обработки Запада он показал ему только одно: умение надувать щеки.

Проблема современной Украины в том, что она заточена на вождизм, а вождей в ней нет. Великая нация с великим лидером во главе оказалась не реальной целью, а мифом, который сейчас поддерживается всеми доступными силами, от маршей бандеровцев до создания альтернативной истории. Так кто будет заниматься чем-то решительным, будь то восстановление страны или ее разрушение?

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