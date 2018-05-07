Киев, 7 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают влияние на курс гривны поднятия учетной ставки, а также анонсированный Нацбанком Украины ежедневный выкуп валюты на межбанковском рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман отметил, что поднятие учетной ставки привело к укреплению гривны.

«Одновременно нерезиденты зафиксировали доход в размере 40−50% в долларе — спасибо НБУ, резко поднявшему учетную ставку, что способствовало также и укреплению гривны. Я конечно же рад курсовой стабильности гривны. Просто хотелось бы видеть такую стабильность не на квартал-два, а на много лет вперед, причем одновременно со снижением инфляции и процентных ставок по кредитам, а не только по депозитам. И одновременно с экономическим подъемом (а еще в прошлом году началось торможение роста). Сейчас же стабильность (иллюзия стабильности) достигается за счет повышения учетной ставки НБУ, что вынуждает Минфин также поднимать доходность ОВГЗ и перераспределяет ресурсы банков с кредитования бизнеса на кредитование государства», — написал Найман в Фейсбуке.

При этом директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что на украинском валютном рынке создается «управляемый хаос».

«И что будет с гривной на фоне создаваемого управляемого хаоса на украинском валютном рынке? При усиливающемся оттоке капитала из Украины, Нацбанк предпочел (и для меня это было ожидаемо) существенно снизить свое соучастие в валютном рынке, уменьшив объемы интервенций. Гривна искусственно колеблется, создавая режим наибольшего благоприятствования для валютных спекулянтов. И для специалистов несложно отметить, что гривна движется не столько по собственному желанию, сколько под влиянием и под действием наших финансовых властей. А далее — чистый инсайд в ходе заключения сделок для крупных игроков на валютном рынке. Теперь вам понятно, откуда берутся прогнозы об укреплении гривны? Итак, лучше смотрите на резко увеличивающиеся экономические миграционные потоки из Украины», — написал Гончаров на своей странице в Фейсбук.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) планирует ежедневно выкупать на валютном межбанке по 10 млн долларов, и каждые три месяца сообщать об изменении планов по своим приобретением. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. При этом регулятор отметил, что покупка такого объема не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке. Чиновники не скрывают, что главная цель регулярных закупок НБУ — наращивание золотовалютных резервов, которые являются главным источником для выплат по внешнему госдолгу Украины.

Напомним, со 2 марта НБУ поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

«Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе», — заявил и.о. главы правления НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге в НБУ.