Воронеж, 7 мая, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Рост и развитие России — таковы ожидания от нового срока президента РФ Владимира Путина большинства жителей Воронежа, принявших участие в опросе, который проводил постоянный партнер ИА REGNUM Институт общественного мнения «Квалитас». В опросе приняли участие 605 человек. Выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж. Выборы 18 марта 2018 года

44% участников опроса высказали надежду на рост и развитие России. Среди тех, кто придерживается такого мнения, более 60% — люди в возрасте 60 лет и старше. 34% участников опроса — или каждый третий — рассчитывают на стабилизацию. Причем около 50%, придерживающихся такого мнения, — молодые люди. 15,2% уверены, что Россию ожидает застой, чуть более 6% опрошенных затруднились с ответом.

Отметим, что в 2012 году, после очередных выборов президента России, ожидания воронежцев выглядели куда менее оптимистичными. Если шесть лет назад только 24% опрошенных рассчитывали на рост и развитие, то сегодня — это мнение разделяют 44%, а число людей, считающих, что страну ждут торможение и застой, снизилось с 23% до 15%.

По мнению более 58% жителей Воронежа, принявших участие в опросе, выборы президента, состоявшиеся 18 марта, послужат развитию демократии в России. Улучшения экономической ситуации в России ожидают большинство участников опроса — 56%, причем 75% из них — пожилые люди. 33% респондентов не думают, что в экономическом плане произойдут значительные изменения. Около 10% горожан опасаются негативных перемен в экономической ситуации, причем такого мнения придерживаются как люди, оценивающие свое материальное положение как бедственное (21%), так и предприниматели (28%). Впрочем, по сравнению с 2012 годом воронежцы стали гораздо оптимистичнее: шесть лет назад на улучшение экономической ситуации рассчитывали лишь 33% участников опроса, а вот об ухудшении думали 15%.

Отметим, что в целом более 48% участников опроса высказали надежду на улучшение уровня жизни населения, причем 68% из них — люди старшего возраста. Прогноз об ухудшении уровня жизни людей высказали около 14% участников опроса, почти половина из них (47%) — люди с бедственным материальным положением.

На вопрос «как изменится порядок и законность в стране после выборов президента», большинство респондентов высказали уверенность, что ситуация либо станет лучше, либо не изменится — такого мнения придерживаются, соответственно, 45% и 46% участников опроса. Около 7% горожан опасаются ухудшения ситуации, причем значительную часть — 18% — здесь составляют представители предпринимательского сообщества.

Судя по результатам опроса, жители Воронежа уверены, что новый срок президента повлияет на ситуацию в межнациональных отношениях (39% надеются, что они станут лучше) и даже на преступность (37% опрошенных считают, что ее уровень станет ниже, 52% ожидают стабилизации).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Владимир Путин одержал безоговорочную победу: он набрал 76,69% голосов избирателей. Второе место со значительным отрывом занял Павел Грудинин (КПРФ) — 11,77%.

Сегодня, 7 мая, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца проходит инаугурация президента России.