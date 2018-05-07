Якутск, 7 мая, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Сотрудники пожарных частей продолжают надеяться на то, что слова председателя госкомитета по обеспечению безопасности населения Якутии Юрия Зайцева не расходятся с делами, хотя пока подтверждений этому нет. Наоборот, требования, включённые в протокол рабочего совещания по акции протеста пожарных (речь о голодовке 16−17 апреля), пока остаются только на бумаге, а на деле, за исключением просьбы обеспечить пожарных обмундированием, не выполняются, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель независимого профсоюза пожарных Якутии Андрей Холтосунов.

Антонова Дарья ИА REGNUM Пожарные

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«Егора Унарова до сих пор обратно на работу не приняли, оплату по фактически отработанному времени не сделали. Выполнили только одно — средства индивидуальной защиты выдали, вот и всё. Александра Аргунова в должности начальника пожарной части в Кангалассах восстановили не полностью, сделали временно исполняющим обязанности», — рассказал он.

Поверив обещаниям, люди прекратили голодовку, но вопросы оплаты им по фактически отработанному времени по-прежнему не решены. Пожарные не только не получили заработанных денег, но и теперь идёт речь об ухудшении ситуации с выплатами зарплат.

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«Представители ГБУ «Государственная противопожарная служба Якутии» в нарушение трудового кодекса РФ и проведённой специальной оценки условий труда предлагают установить вместо 36-часовой рабочей недели 40-часовую и 20% от оклада. Так как у нас за первый квартал уже имеются сверхурочные часы, то за 2,3,4 кварталы фактически для того, чтобы не нарушать трудовое законодательство необходимо вводить дополнительный караул, что повлечёт дополнительные расходы. При таких обстоятельствах в случае, если не будет оплаты по фактически отработанному времени, для всего ГБУ потребуется дополнительная численность 500 человек без учёта обеспечения средствами индивидуальной защиты и компенсаций проезда в отпуск», — сообщил Андрей Холтосунов в официальном письме заместителю председателя правительства Якутии Алексею Колодезникову и главе госкомитету по обеспечению безопасности населения республики Юрию Зайцеву.

Кроме того, остался в своей должности и продолжает проводить проверки начальник объединённой диспетчерской службы противопожарной службы Якутии Юрий Подваркин, которого голодавшим пожарным обещали уволить.

«В протокол не включили этот момент, обещали устно и не выполнили», — констатировал Андрей Холтасунов.

«В устной беседе 17.04.2018 года Вы лично обещали, что Юрия Подваркина мы больше не увидим. Однако 02.05.2018 года Подваркин проверял несение караульной службы в пожарной части №12. 09.05.2018 года Подваркин внесён в график проверок караульной службы в подразделения Якутска. Мы верим, что Ваши слова не расходятся с делами, и данное обещание Вы исполните», — написал руководитель независимого профсоюза пожарных Юрию Зайцеву.

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Ещё одна проблема — неисполнение прописанных в протоколе требований восстановить сотрудников, уволенных после их попыток бороться за нормальные условия и оплату труда. Пожарного Егора Унарова отказываются восстанавливать в должности, хотя, как прописано в составленном во время голодовки протоколе, сделать это должны были 23 апреля. Андрей Холтасунов предполагает, что с восстановлением медлили в ожидании решения суда, который должен был оценить законность проводимой Унарову аттестации. Заседание инстанции было 4 мая, и, вопреки всем прогнозам и здравому смыслу, иск пожарные проиграли. Они подозревают, что на суд оказывается давление, потому что после голодовки сотрудники подведомственных противопожарной службе Якутии пожарных частей проиграли уже три суда в попытке отстоять свои трудовые права.

«Причину отказа я так и не понял, поэтому мы ждём письменной мотивировки решения, — отметил Егор Унаров. — Суду были предоставлены данные о том, что во время проведения аттестации методисты не замеряли рост-вес, потому что у них отсутствовало необходимое для этого оборудование. Результаты измерений должны высчитываться по формуле, где учитывается рост и вес, но методист Скирюха определял эти параметры на глаз. Всё это подтвердил свидетель».

Егор Унаров удивлён, что суд не принял эти сведения во внимание, как и то, что аттестации на способность пожарных выполнять функции газодымзащитников вообще не должны были проводиться: во-первых, этого нет ни в трудовом договоре, ни в должностных инструкциях, во-вторых, этому пожарных не обучали, спортзалов и необходимых для приобретения этих знаний дымокамер в подразделениях противопожарной службы Якутии в принципе нет. Если пожар настолько крупный, что требуются газодымзащитники, то их вызывают из пожарных частей, подведомственных МЧС, рассказал Егор Унаров. Он также подчеркнул, что умеющие выполнять такую функцию сотрудники должны получать доплаты в размере 15% к окладу и уметь пользоваться специальными аппаратами.

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«Они у нас есть, но мы даже их исправность не можем проверить, для этого необходимо специальные приборы, у нас их нет, мы проверяем визуально их на герметичность. Но если в зону задымления звено зашло, а шланг оборвался — смерть. Опыта работы нет у нас в качестве звена газодымзащиты, занятия не проводятся, а в случае чего будет отвечать начальник караула, как в Кемерово. Мы неопытны, нас не учат, как правильно действовать и вести в дыму людей, а потом пожарный пойдёт, рискуя своей жизнью, и не успеет спасти, а его за это посадят. Справедливости нет у нас, и до сих пор давление идёт», — рассказал Егор Унаров.

Ещё одна странность — проверки здоровья сотрудников с помощью методиста при том, что все сотрудники приходят доскональный осмотр специальной врачебной комиссией, которая сочла состояние здоровья Егора Унарова подходящим для работы в сложных условиях труда, но методист противопожарной службы единолично решил иначе. Интересно также, что состояние здоровья Егора Унарова он оценивал сразу после того, как он проработал сутки на смене.

«А те, кто в 53, 48 лет из МЧС на смену уволенным сотрудникам пришёл, они все здоровые? — также удивляется Андрей Холтосунов. — А Егору Унарову 34 года, он тайским боксом занимается, и не здоров? Ну как так? Просто это по указке начальника ГБУ «Противопожарная служба Якутии» Николая Иванова всё делалось, чтобы всех неугодных людей завалить на аттестации. По такой схеме ведь могут уволить хоть кого».

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Пожарные намерены подавать аналогичный иск о незаконности проводимой аттестации в Верховный суд. Кроме того, сотрудники подразделений противопожарной службы Якутии в Кангалассах, Магане, Зырянке и Нижнем Бестяхе обратились к депутату по северному округу, в трудовую инспекцию, к уполномоченному по правам человека и в Общероссийский народный фронт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 апреля 10 сотрудников подразделения государственной противопожарной службы Якутии в Кангалассах объявили голодовку. Целью акции протеста было добиться, чтобы пожарным платили за труд по фактически отработанному времени (а не за 140 часов вместо 192), обеспечивали их спецодеждой в достаточном количестве и по сезону (а не две каски на двоих и летние резиновые сапоги якутской зимой), восстановили в должностях работников, уволенных за попытки отстоять свои права, выделяли топливо в достаточном количестве (в том числе на необходимые объезды по изучению территории и планировки зданий), финансировали ремонт пожарных машин и зданий пожарных частей.

Глава госкомитета Якутии по обеспечению безопасности Юрий Зайцев трижды приезжал к голодающим с протоколом по выполнению их требований, прежде чем участники голодовки согласились её прекратить, сочтя, что в протоколе по акции протеста учтены все их требования.

Через неделю после окончания голодовки минфин Якутии предложил заместителю председателя правительства республики Алексею Колодезникову сократить часть сотрудников пожарных частей, чтобы платить им меньше. Оказалось, что в регионе не могут найти деньги на то, чтобы рассчитаться по долгам с сотрудниками подразделений ГБУ «Государственная служба противопожарной безопасности Якутии», образовавшимся вследствие нарушений трудового законодательства.

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