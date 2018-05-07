Москва, 7 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Москве 9 мая состоится автопробег на ретромашинах, сообщает 7 мая пресс-служба столичного департамента природопользования.

Ретро автомобиль

«Девятого мая состоится автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73 годовщины Победы», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники департамента, а также представители префектур административных округов Москвы.

Отмечается, что целью мероприятия является патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти поколений о войне, а также формирование гражданской ответственности подрастающего поколения.

В 10:00 мск состоится выставка уникальных ретроавтомобилей на Поклонной горе, в 12:00 — старт автопробега с аллеи Связистов, с 14:30 до 15:00 колонна финиширует в парке «Ветеран» в Серебряном Бору.

«Праздник пройдёт под аккомпанемент любимых мелодий прошлого. Ветеранам будут вручены подарки. Полевая кухня угостит всех желающих солдатской кашей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в честь Дня Победы на территории российской столицы состоится порядка 300 праздничных мероприятий, в том числе 60 акций памяти, 120 концертов и 26 выставок. Пройдут также спортивные мероприятия.

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