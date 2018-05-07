Кабул, 7 мая, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Полиция афганской столицы ликвидировала 7 мая предположительного террориста-смертника, который готовился совершить теракт у центра сдачи крови, заявили официальные власти страны, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганский фактор

Инцидент произошел в коммерческом районе Кабула Шар-е-Наве, когда мужчина подходил к центру. Полиция открыла огонь, в результате чего сработала имевшаяся при смертнике взрывчатка.

Помимо террориста, в результате взрыва никто не пострадал. Ответственность за инцидент пока на себя не взяла ни одна террористическая организаций.

Напомним, нападения террористов смертников довольно часты в Афганистане. Так, десятки человек стали жертвами подобных терактов за последние несколько недель.

О своей причастности к терактам, совершаемым на территории Афганистана, обычно заявляют боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также исламисты из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).