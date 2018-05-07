Москва, 7 мая, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Основной акцент в шестилетнем сроке правления Владимира Путина будет ставиться на экономический блок, считает заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, кабинет правительства, несомненно, будет сменён после инаугурации президента, однако кандидата на пост премьер-министра в настоящий момент предсказать сложно.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У Путина непростая задача в эту инаугурацию. В результате санкций возникла напряженность в отношении с близким кругом, который понес и продолжает нести серьезные потери. Он что-то должен сделать, чтобы снизить конфликт. С другой стороны, стало ясно, что население по-старому жить не хочет, и в этом отношении есть настораживающий пример Армении, где на пустом месте возникла непонятная борьба за смену власти», — отметил Шабров.

Эксперт также добавил, что Владимир Путин в обязательном порядке затронет решение социальных проблем, однако акцентировать внимание на выполнении майских указов 2012 года не будет.

«Правительство отчиталось о выполнении указов президента, в отчёте перед думой Медведев нарисовал радужную картину, но люди-то знают, что сделано очень мало. Эту двойственность надо преодолеть, но президент явно не будет возвращаться к майским указам, коль он принял, что все выполнено», — считает Шабров.

Он также отметил, что в своих заявлениях глава государства неоднократно подчеркивал, что хочет уделять внимание внутренней политике, и ему нужен сильный премьер.

«Медведев, таким, мне кажется, не является, и он вызывает большое раздражение в общественной среде. На первых порах президент может его и оставить, но смена должна произойти. Путин любит сюрпризы. Обсуждается фигура Сечина. Но, думаю, его фигура несовместима с задачей реструктуризации экономики», — подчеркнул Шабров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после инаугурации президента эксперты прогнозируют возможные изменения в губернаторском корпусе.

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