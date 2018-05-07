Якутск, 7 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Экс-министр внутренних дел Якутии Яков Стахов приговорен к 4 годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает в понедельник, 7 мая, Следственный комитет России (СКР).

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«Приговором суда экс-министр признан виновным и приговорен к наказанию в виде 4 лет условно, — говорится в сообщении. — Кроме того, бывший министр лишен специального звания «генерал-майор полиции».

Отмечается, что суд признал Стахова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Следствием и судом установлено, что экс-министр в 2007 г. незаконно передал своему родственнику автомобиль Mercedes Benz, полученный МВД по республике Саха (Якутия) в качестве спонсорской помощи от акционерной компании «Алроса».

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Пока шло следствие, экс-глава МВД по региону находился в розыске. В 2016 г. мужчина явился к следователю, и в апреле 2017 г. уголовное дело было переквалифицировано на «мошеннические действия».

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