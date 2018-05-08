Байкальск, Иркутская область, 8 мая, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Особая экономическая зона «Ворота Байкала» празднует в этом году свое десятилетие. Можно ли назвать удручающее состояние Прибайкалья следствием деятельности тех, кто имеет отношение к данному проекту, или все проблемы достались им от прошлых времен, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Шламонакопитель БЦБК. Цитата из видео из группы «Типичный Байкальск» Съемки полигонов залежей шлам-лигнина в Байкальске

Привлечь инвестиции — вот какова была цель организации ОЭЗ «Ворота Байкала». Но пока что эта идея не сдвинулась дальше вкладывания средств Иркутской области в дальнейшее улучшение. То есть вместо притока денег происходит их расходование под предлогом «улучшения инвестиционного климата». А ведь в Прибайкалье существует целый куст проблем, часть из которых могут обернуться для страны многомиллиардными потерями и крупной экологической катастрофой. Например, состояние накопительных емкостей отходов, оставшихся после деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Отходы в виде шлам-лигнина хранятся в открытых прудах неподалеку от самого Байкала. Недавнее исследование выявило такое количество несоответствий между официальной картиной и реальным положением дел, что ситуация вопиет о принятии мер. Отходов значительно больше, а состояние накопителей значительно хуже, чем предполагалось до сих пор. Так стоит ли вкладывать средства во всякие «повышения привлекательности» на фоне нерешенных проблем первоочередной важности?

Читайте статью Шлам-туризм на Байкале: парадоксы регионального развития и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «Байкал — великий и уязвимый».