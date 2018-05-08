Москва, 8 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Реально продвинуться в заключении мирного договора с Японией можно при комплексном развитии российско-японских связей и создании в них атмосферы подлинного доверия и партнерства; мы же пока находимся в самом начале этого пути, заявил курирующий российско-японские отношения заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Что означает это заявление для «вот-вот готовых исполниться» планов Синдзо Абэ по «возвращению» Курил, пишет доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе российско-японских переговоров

Попытки японского премьер-министра убедить сограждан, что Курилы чуть ли не вот-вот перейдут к Японии, похоже, нанесут еще один удар по и без того подмоченной репутации Абэ: все его громкие слова о дружбе с Путиным и стараниях по поводу «северных территорий» не дают никакого результата. По сути, Абэ сильно искажал реальность, побуждая сограждан поверить в возможность своих личных представлений. Моргулов не только подкосил оптимистичные ожидания Японии, но и пояснил, с чем это связано.

Дипломат особо отметил то беспокойство, которое вызывает в России крепнущий военно-политический союз Японии и США, в котором Япония поддерживает все антироссийские инициативы США, присоединяется к санкциям, подписывается под официальными обвинениями России во всем зле, дает согласие на размещение у себя направленных против России и КНР элементов американской глобальной системы ПРО и в целом отказывается от «мирной» конституции, возвращая себе право вести войны за рубежом. Самое поразительное, что на этом откровенно антироссийском фоне официальный Токио продолжает убеждать Москву в своем теплом отношении к ней.

Так хватит ли Абэ для грядущей встречи с Путиным панибратского «ты» и заверений «в дружбе с Владимиром» — или перед Токио встают совершенно другие вопросы?

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