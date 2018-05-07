Москва, 8 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, отмечается Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Именно в этот день в 1828 году родился основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан.

Анри Дюнан

24 июня 1859 года Дюнан стал свидетелем битвы при Сольферино, в которой столкнулись солдаты французской, итальянской и австрийской армий. В битве пострадали более 40 тыс. солдат. Дюнан обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь раненым, не считаясь с тем, за какую армию они сражались.

Свои впечатления о пережитом в тот день Дюнан описал в книге «Воспоминания о битве при Сольферино», экземпляры которой разослал главам европейских государств, политическим деятелям и военачальникам. Автор выступил за создание обществ по оказанию помощи раненым, которые будут действовать на добровольных началах.

В 1863 году пять активистов из Женевы, среди которых был и Анри Дюнан, сформировали специальную комиссию, которую позже назвали Международным комитетом помощи раненым (впоследствии преобразованный в Международный Комитет Красного Креста). В том же году в Женеве состоялась международная конференция, на которой представители 14 стран и четырех благотворительных организаций поддержали идею Дюнана создать в каждой стране добровольные комитеты для оказания помощи раненым.

При поддержке правительства Швейцарии в 1864 году в Женеве состоялась дипломатическая конференция, на которой представители 16 государств приняли первую Женевскую конвенцию, положившую начало современному международному гуманитарному праву. Этот документ обязывал армии обеспечить заботу о раненых солдатах, независимо от того, к какой стороне они принадлежали, и ввести единую эмблему медицинской службы. Отличительным знаком санитарных формирований армий стал красный крест на белом фоне.

Во время русско-турецкой войны Османская империя объявила, что будет использовать на своих санитарных обозах изображение красного полумесяца. При этом она отметила, что будет уважать красный крест, который использует противник. В 1929 году на дипломатической конференции Турции и Египту дали согласие использовать эмблему красного полумесяца.

Сейчас многие страны используют красный крест или полумесяц — обе эмблемы равноценны и равноправны. В 2005 году Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца приняло дополнительную эмблему — красный кристалл, который даёт возможность странам, не желающим принимать эмблему красного креста или полумесяца, присоединиться к движению.

В России движение Красного Креста появилось в 1867 году под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». В 1918 году его преобразовали в Пролетарский Красный Крест, в 1925 году — в Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. После распада СССР Советский Красный Крест ликвидировали, а его правопреемником стало Российское общество Красного Креста.