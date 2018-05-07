Москва, 7 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. К концу минувшей недели (4 мая) рублю удалось сократить потери и даже свести их к минимуму в паре с долларом в основном благодаря возобновлению покупок на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Внешнее давление со стороны геополитики тоже несколько ослабло, хотя напряженность на отечественных площадках в целом продолжает ощущаться. Доллар/рубль остановилась на 62,50 руб., а пара евро/рубль ушла под отметку 75 рублей», — отметил эксперт.

Российская валюта почувствовала себя немного увереннее, получив поддержку со стороны сырьевого сегмента, где после некоторых колебаний котировки Brent возобновили подъем по большей части на фоне опасений по поводу введения санкций против Ирана вследствие выхода Штатов из ядерной сделки с Тегераном.

«Сфокусировавшись на этом факторе, рынок проигнорировал тот факт, что на прошлой неделе буровая активность в Америке выросла к новым максимумам марта 2015 года.

Доллар показал кратковременную волатильность после выхода блока данных по американскому рынку труда и в целом продолжает чувствовать себя неплохо», — пояснил Ковалев.

Это сдерживающий фактор для дальнейшего восстановления российской валюты, которая, впрочем, не сможет игнорировать нефтяное ралли — с утра баррель Brent обновил максимальные с конца 2014 года уровни и приближается к отметке 76.

«Сегодня, 7 мая, в первой половине дня пара доллар/рубль, вероятно, будет стремиться к отметке 62 рубля, где проходит 20-дневная скользящая средняя. Далее тон будет задавать динамика доллара на международных площадках и общее отношение к риску», — считает эксперт.

Читайте также: Позиции рубля улучшились