Киев, 7 мая, 2018, 11:33 — ИА Регнум. На Украине разработали законопроект, который увеличивает налоги на продажу сигарет по заниженным ценам, сообщает 7 мая УНИАН.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Минздрав предупреждает Куренье — это яд

Согласно сообщению, закон был разработан антимонопольным комитетом Украины. Закон предполагает увеличение налогообложения для компаний, продающих сигареты и табачную продукцию по ценам ниже, чем пороговая себестоимость и обязательные налоги.

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Отмечается, что закон позволит Украине достигнуть акцизных нормативов ЕС к 2025 году. По мнению украинских экспертов, закон уменьшит уровень курения в стране среди подростков, а также привлечет в государственный бюджет новые средства. Так, за четыре месяца закон может принести до 2 млрд гривен ($76 млн), считают украинские экономисты.

Минимальный коэффициент фискального механизма, устанавливаемый законом — 1,65.

Напомним, на территории Украины продают сигареты из Донецкой Народной Республики (ДНР), на которых написано: «Произведено в ДНР». Такие сигареты были обнаружены в Краматорске, причем их стоимость невелика — 15,5 гривен (37,2 рублей) за пачку. По словам продавцов, сигареты пользуются популярностью и быстро расходятся.